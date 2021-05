Crudelia, ascoltate la canzone di Florence + The Machine nel nuovo trailer del film

Il nuovissimo trailer di Crudelia, il più recente live-action ispirato ai classici animati Disney con con protagonista Emma Stone, ci fa ascoltare in anteprima il singolo di Florence + The Machine parte della colonna sonora del film.

Florence + The Machine prestano di nuovo la loro voce e la loro musica a un popolare prodotto di intrattenimento.

Dopo aver realizzato brani per la colonna sonora della saga di Twilight, di Biancaneve e Il Cacciatore e persino per la celebre serie di HBO Game of Thrones, la band inglese ha fatto capolino in casa Disney per il film Crudelia, per la cui soundtrack ha realizzato la canzone "Call Me Cruella".

"Alcune delle prime canzoni che imparai a cantare sono brani Disney" ha raccontato la frontwoman del gruppo, Florence Welch "E solitamente erano i villain ad avere i numeri musicali migliori. Quindi poter aiutare nella creazione e nella performance di questo brano per Crudelia è davvero un sogno che si avvera per me.

"Sono estremamente grata a Nicholas Britell e Disney per avermi concesso una così ampia libertà creativa e per essersi fidati di me e avermi affidato l'affascinante follia di Crudelia".

E come si può evincere anche dal nuovo trailer, sarà proprio ciò che ha scaturito la follia della protagonista l'argomento principale del film.

Crudelia arriverà il 21 maggio al cinema e su Disney+ (tramite Accesso VIP).