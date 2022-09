Crudelia 2, sarà Taylor Swift il villain del sequel Disney?

Con Emma Stone già rinnovata per il ruolo di Crudelia nel sequel diretto da Craig Gillespie, un altro nome sta circolando come possibile new entry nel cast del film Disney. Pare che Taylor Swift potrebbe unirsi alle riprese del prossimo anno.

La notizia è tutt'altro che confermata, ma con Emma Stone già vincitrice di un Oscar proprio con il musical La La Land, al fianco di Ryan Gosling, l'idea di rendere anche il secondo capitolo di Crudelia una commedia musicale non appare del tutto inaspettata. Sarà interessante, quindi, osservare in che modo il progetto verrà realizzato tenendo conto di un primo film da alcuni definito il miglior live-action targato Disney da anni a questa parte.

Nonostante una produzione che sembra quasi pronta a rimettersi in moto, rimangono ancora dubbi su chi potrà affiancare la Stone sul set. Le ultime news vorrebbero la cantautrice statunitense Taylor Swift, magari nel ruolo della cattiva, presente nella pellicola anche insieme ad una ancora incerta Emma Thompson. Non è ancora sicuro se rivedremo la Baronessa von Hellman, come affermato dallo stesso regista Craig Gillespie: "Non posso rispondere a questa domanda", ha risposto quando gli è stato chiesto se la Thompson sarebbe tornata. "Sarebbe un peccato se non partecipasse, no?".

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere la Swift in una versione completamente inedita? Fatecelo sapere nei commenti e in attesa di ulteriori aggiornamenti, qui potete leggere la nostra recensione del film Crudelia.