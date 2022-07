Crudelia 2: Paul Walter Hauser svela quando inizieranno le riprese del sequel Disney

Dopo la conferma del sequel di Crudelia, arrivata nel corso dell'ultima Notte degli Oscar, scopriamo qualche aggiornamento in più sullo stato dei lavori sul film, che vedrà il ritorno di Emma Stone nei panni dell'iconico villain di casa Disney. A dare qualche informazione in più sull'inizio delle riprese ci ha pensato Paul Walter Hauser.

La star di Crudelia, Paul Walter Hauser, che nel film ha interpretato il personaggio di Horace, ha recentemente parlato con Forbes della sua nuova serie Apple TV+ Black Bird e gli è stato chiesto della produzione del prossimo sequel Disney.

"Mi hanno detto che lo faremo l'anno prossimo", ha detto Hauser. "Non so quando, ma credo che Tony McNamara stia scrivendo la sceneggiatura in questo momento. Probabilmente ci sta lavorando. Dobbiamo lavorare intorno agli impegni di Craig Gillespie ed Emma Stone, che valgono la pena di essere aspettati, quindi ogni volta che vorranno farlo, io ci sarò".

La scena post-credits di Crudelia colmava il divario temporale tra il film e La Carica dei 101, ma lasciava anche spazio ad altre storie che potrebbero essere ambientato nel mezzo.

In molti si domandano tra l'altro se Emma Thompson apparirà in Crudelia 2, tornando a vestire i panni della Baronessa Von Hellman. Il regista ci spera, così come l'intero pubblico ma per ora a tal proposito non ci sono ancora conferme ufficiali. Vi ricordiamo che Crudelia ha portato a casa un Oscar, aggiudicandosi la statuetta per i Migliori Costumi. Quali sono le vostre aspettative per questo sequel? Ditecelo nei commenti.

Black Bird è attualmente in programmazione in streaming su Apple TV+, con gli episodi distribuiti al ritmo di una alla settimana. Per quanto riguarda i prossimi live-action Disney, invece, il prossimo ad arrivare sarà Pinocchio, direttamente distribuito sulla piattaforma Disney+ (8 settembre 2022).