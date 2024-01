Che fine ha fatto Crudelia 2? Emma Stone aggiorna i fan sul sequel Disney

Crudelia 2 è ufficiale già da molto tempo ma nell'ultimo periodo, anche complici gli scioperi di Hollywood, gli aggiornamenti sono stati pochissimi, ma fortunatamente Emma Stone è tornata a parlare del tanto atteso sequel proprio in queste ore.

Nel corso di una recente intervista promozionale con Variety, relativa tanto al nuovo film Povere Creature! che alla serie tv The Curse, l'attrice ha avuto modo di spiegare a che punto si trova la produzione di Crudelia 2 della Disney, che secondo quanto riferito sarebbe in lavorazione già da quando il primo capitolo della saga ha debuttato in streaming su Disney+ a metà del 2021. Quando le è stata chiesta una tempistica per l'inizio delle riprese di Crudelia 2, l'attrice premio Oscar per La La Land ha confermato che al momento non ci sono piani in atto, ma che non vede l'ora di tornare ad interpretare la storica villain Disney:

"Non so ancora quando partiranno le riprese, spero prima piuttosto che dopo", ha spiegato Emma Stone. "So che i lavori sono in corso, attualmente. Vedremo...È un personaggio fantastico, quindi non vedo l'ora." Al momento non ci sono dettagli confermati su Crudelia 2, e non è dato sapere se il film sarà un vero e proprio remake de La carica dei 101 oppure se racconterà un'altra storia originale ambientata tra gli eventi del primo film e quelli del titolo originale animato.

Indiscrezioni di qualche tempo fa avevano suggerito che Crudelia 2 potesse essere un musical, con la superstar del pop Taylor Swift nei panni del nuovo cattivo.