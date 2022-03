Crudelia 2, arriva la conferma nella Notte degli Oscar: lavori ufficialmente partiti!

Nei mesi scorsi è stato annunciato il sequel di Crudelia e ora, nel corso della cerimonia di premiazione degli Oscar è arrivata la conferma che i lavori del film con Emma Stone sono ufficialmente partiti.

Sul tappeto rosso della 94esima edizione degli Academy Awards, Nadia Stacey e Julia Vernon, le due make-up artist che hanno curato la pellicola dedicata al celebre personaggio de La Carica dei 101 hanno detto che è attualmente in corso la stesura della sceneggiatura, senza però rivelare altri particolari sul futuro di Crudelia.

"Stanno lavorando alla sceneggiatura in questo momento", ha detto Stacey. "Non so davvero nulla per adesso ma confido nel fatto che la pellicola venga ambientata negli anni '80...Tiriamo fuori i bigodini, un bel po' di lacca e via... Si tratta di un'epoca bellissima da esplorare".

Per il momento insomma non c'è ancora nulla di concreto in merito a questo film. In molti si domandano tra l'altro se Emma Thompson apparirà in Crudelia 2, tornando a vestire i panni della Baronessa Von Hellman. Il regista ci spera, così come l'intero pubblico ma per ora a tal proposito non ci sono ancora conferme ufficiali.

Vi ricordiamo che Crudelia ha portato a casa un Oscar, aggiudicandosi la statuetta per i Migliori Costumi. Quali sono le vostre aspettative per questo sequel? Ditecelo nei commenti.