Crucifixion, arriva finalmente in Italia l'horror di Xavier Gens: ecco il trailer

Nel cast vede attori come Sophie Cookson , Brittany Ashworth e Corneliu Ulici. Da noi in Italia, seppur con netto ritardo, il film arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 14 febbraio.

Questa la sinossi fornita dalla casa di distribuzione: "Tratto da una storia vera, un prete viene arrestato per l'omicidio di una suora avvenuto durante un esorcismo. Una giornalista investigativa lotta per capire se effettivamente lui abbia ucciso una persona con problemi mentali o se le accuse sono false e il prete abbia semplicemente perso una battaglia contro una presenza demoniaca. E sei lei stesse avendo a che fare con questa stessa presenza?".

Il nuovo horror di Xavier Gens arriverà anche in Italia, seppur con netto ritardo, grazie alla Adler che ne ha acquisito i diritti di distribuzione. Il film si chiama Crucifixion ed oggi vi mostriamo il trailer italiano, che trovate all'interno della notizia.

Gli ultimi Film in uscita in Homevideo BluRay e DVD li trovi in offerta su Amazon.it.