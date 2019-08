Un crossover tra Hobbs & Shaw e The Walking Dead? The Rock ci starebbe!

Ci sono crossover che esistono, altri che non dovrebbero esistere ed altri ancora che esistono nei nostri sogni più distorti ma, con ogni probabilità, da lì non usciranno mai. A quest'ultima categoria appartiene un insano incrocio tra Hobbs & Shaw e The Walking Dead.

A sognare in grande sono stavolta gli stessi addetti ai lavori: rispondendo ad un tweet in cui Robert Kirkman esprimeva il suo amore nei confronti dello spin-off di Fast & Furious, Dwayne 'The Rock' Johnson ha buttato lì la proposta di un clamoroso crossover tra la famosissima serie post-apocalittica e il film che vede protagonista proprio l'ex-wrestler.

"Quando scopri che il creatore di The Walking Dead adora Hobbs & Shaw senti l'odore di un incontro tra i nostri due mondi sullo schermo..." ha twittato Johnson, trovando subito l'apertura di Kirkman alla folle idea: "Dimmi solo quando!" ha risposto il creatore del fumetto nonché produttore esecutivo della serie TV.

Chissà che qualcuno, un giorno, non vada talmente fuori di testa da pensare di dar corda ai due! Fino ad allora, purtroppo o per fortuna, un crossover del genere resterà solo una fantasia di Kirkman e The Rock (oltre che di qualche fan, probabilmente).

Hobbs & Shaw sembra aver convinto il pubblico: il pubblico americano ha infatti premiato il film con il grado A- su Cinemascore. Lo stesso The Rock ha poi svelato il ruolo inizialmente previsto per Keanu Reeves.