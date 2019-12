Un crossover tra Gli Eterni e Shang-Chi? Kumail Nanjiani e Simu Liu ci scherzano

Dopo aver postato sui social la trasformazione fisica per Gli Eterni, la star Kumail Nanjiani ha attirato l'attenzione anche di un altro collega del Marvel Cinematic Universe, ovvero Simu Liu, futuro interprete di Shang-Chi.

I due, che debutteranno entrambi durante la Fase 4 del MCU e a distanza di pochi mesi, hanno lavorato duramente per entrare nei rispettivi fisici da supereroi, e Liu ha voluto accodarsi al collega postando a sua volta una foto in cui mette i muscoli in bella mostra, scherzando: "Harold e Kumar go to Planet Fitness”.

La star de Gli Eterni in seguito ha risposto scherzando di essere già preso a pensare ad un futuro crossover. Date un'occhiata al botta e risposta nei post in calce all'articolo.

Il cast di The Eternals comprende Gemma Chan come Sersi, Kit Harington come Cavaliere Nero, Richard Madden come Ikaris, Kumail Nanjiani come Kingo, Lauren Ridloff come Makkari, Brian Tyree Henry come Phastos, Salma Hayek come Ajak, Lia McHugh come Sprite, Don Lee come Gilgamesh, Angelina Jolie come Thena e Barry Keoghan come Druig. Secondo quanto riferito, ci sono alcuni ruoli chiave che devono ancora essere rivelati al pubblico.

Il film è diretto da Chloe Zhao da una sceneggiatura scritta da Matthew e Ryan Firpo, e uscirà il 6 novembre 2020.

Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli arriverà invece il 12 febbraio 2021.