Il crossover Fantastici Quattro/X-Men pensato dalla Fox anni fa era... Civil War!

Con X-Men: Dark Phoenix si chiude ufficialmente l'era dei mutanti prodotti interamente dalla Fox, ed è già atteso un rilancio a cura dei Marvel Studios nei prossimi anni.

Eppure, qualche giorno fa, lo sceneggiatore Zack Stentz ha svelato che lui e il collaboratore Ashley Miller stavano lavorando, nel 2011, ad un megacrossover Marvel per la Fox che avrebbe riunito tutti i supereroi in licenza alla Fox a quei tempi: dunque gli X-Men ed i Fantastici Quattro, ma anche Deadpool e Daredevil.

Ora il The Hollywood Reporter cerca di far luce su quel progetto che non ha mai visto la luce del giorno e scopriamo che non era altro che una versione Fox di Civil War prima ancora che i Marvel Studios pensassero ad un Captain America: Civil War (in quegli anni la Marvel a malapena aveva realizzato il primo Captain America!).

Stando al sito, nel film avremmo visto Johnny Storm a.k.a. la Torcia Umana diventare una sorta di supernova per cercare di catturare il supernemico Uomo Molecola. Peccato che la Torcia Umana avrebbe finito per creare un buco a Manhattan portando all'Atto di Registrazione dei Superuomini come conseguenza a tale carneficina. Ovviamente si sarebbero create due fazioni ed un combattimento in particolare avrebbe visto Mister Fantastic contro Wolverine, con il primo che avrebbe esteso le sue mani affinché fungessero da forbici per tagliare (letteralmente) le braccia al mutante! Alla fine le due fazioni avrebbero fatto pace, portando ad una scena post-titoli di coda: un'invasione Skrull!

Chiaramente il progetto venne accantonato quando X-Men - L'inizio si rivelò un grosso successo al box-office e si diede via libera a X-Men - Giorni di un futuro passato (di cui abbiamo scoperto recentemente i piani originali per il sequel mai fatto).

Ad ogni modo sembra che la Fox fosse interessata veramente ad una sorta di Fantastici Quattro vs. X-Men a quei tempi visto che, stando al sito, lo studio commissionò anche al fumettista Warren Ellis una versione differente della storia per vederli combattere gli uni contro gli altri!