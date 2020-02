CrossFire, la Sony annuncia un film tratto dall'omonimo videogame

Variety riporta che la Sony Pictures ha messo in produzione un adattamento cinematografico di CrossFire, uno fra i celebri first person shooter del mondo dei videogame.

Nel farlo, la major ha anche reclutato dei talenti di tutto rispetto: originariamente annunciato nel 2015, con il produttore Fast & Furious Neal H. Moritz e la sua compagnia Original Film, questo nuovo progetto includerà anche Moritz come co-finanziatore ma sfrutterà anche il distributore cinematografico cinese Tencent Pictures e soprattutto una sceneggiatura di Chuck Hogan. L'autore è famoso per aver firmato lo script di 13 Hours di Michael Bay e il romanzo sul quale poi Ben Affleck ha basato il suo acclamato secondo film The Town.

Rilasciato originariamente in Corea del Sud nel 2007, CrossFire ha continuato a crescere negli ultimi dieci anni e mezzo fino a raggiungere i 660 milioni di utenti registrati in 80 paesi e oltre $10 miliardi di entrate. È uno sparatutto multiplayer a squadre basato su un conflitto globale tra due fazioni mercenarie, quindi del potenziale per un film d'azione internazionale di successo da qualche parte c'è.

Moritz, oltre ai film Fast and Furious, ha prodotto anche i due film di 21 Jump Street e l'imminente cinecomic Bloodshot con Vin Diesel. Da oggi al cinema in Italia c'è anche Sonic The Hedgehog, che il nostro ha prodotto per la Paramount Pictures. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione in anteprima.