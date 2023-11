Cronisti d'Assalto, lo sceneggiatore scrisse il film pensando al suo lavoro da giornalista

Era il 1994 quando al cinema arrivava Cronisti d'Assalto, pellicola che raccontava il mondo del giornalismo affrontando una giornata di lavoro del New York Sun, giornale che sta affrontando grandissime difficoltà economiche e che ha, addirittura, difficoltà a rimanere in piedi.

Dopo il ritorno del Batman di Michael Keaton in The Flash, si è tornato a parlare della carriera di Michael Keaton e dei suoi grandi film. Tra questi c'è Cronisti d'Assalto di Ron Howard che racconta in maniera veritiera e fedele la storia di un giornale che sta, man mano, perdendo i propri lettori e rischia gradualmente la chiusura. La scrittura della pellicola è fedelissima a quelle che sono le vere dinamiche interne ad una redazione professionistica. Ma in che modo la storia riuscì ad esplorare così tanto questo mondo?

Il cosceneggiatore dell'intero film fu, infatti, Stephen Koepp, che aveva avuto esperienza molto diretta nel mondo del giornalismo in un ruolo di prestigio. L'autore era stato editor di TIME e aveva avuto, nel corso della sua vita, più di un lavoro all'interno di giornali, ricoprendo anche ruoli importantissimi in grandissimi giornali e riviste. Questo lo aiutò moltissimo nello scrivere ciò che effettivamente succedeva all'interno della redazione e nella vita privata dei protagonista.

