Cronenberg, Minions e Brad Pitt spodestano Tom Cruise dal box-office italiano!

Dopo mesi di dominio incontrastato o quasi, Top Gun: Maverick è stato spodestato questa settimana al box-office italiano dalle tre nuove uscite rappresentate da Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, da Bullet Train, la nuova commedia action con Brad Pitt protagonista, e da Crimes of the Future, ritorno alla regia di David Cronenberg.

Con altri 650mila euro incassati, la pellicola d'animazione della Universal Pictures si conferma ancora in cima alla classifica di domenica, mentre le due new entry della settimana, ovvero Bullet Train e Crimes of the Future, si devono accontentare rispettivamente della seconda e terza posizione con 211mila euro per il primo e 52mila euro per il secondo (il totale nel weekend è di 250mila euro).

Dopo un dominio durato per un'intera estate, Top Gun: Maverick si conferma comunque al quarto posto in classifica con altri 37mila euro di incassi che portano il totale a poco più di 10 milioni di euro. Top Gun Maverick è uscito in streaming proprio questa settimana e ciò nonostante c'è chi non rinuncia a vederlo all'interno di una sala cinematografica. Quinta posizione per Thor: Love and Thunder in arrivo su Disney Plus l'8 settembre prossimo, mentre Nope segue in sesta posizione con quasi 1 milione di euro in totale. L'altra nuova uscita, Men, racimola solamente 100mila euro nel weekend.

Per prepararsi al meglio all'arrivo di Crimes of the Future, anche in Italia è andata in scena la Maratona Cronenberg che ha visto riproporre nelle sale alcune delle pellicole del cineasta canadese come Rabid - Sete di sangue, Brood - La covata malefica, Scanners, Videodrome, così come La mosca e Il pasto nudo.

Crimes of the Future è uscito il 24 agosto in tutti i cinema italiani, distribuito da Lucky Red. Il film riunisce Cronenberg e Viggo Mortensen per la quarta volta, e vede nel cast anche Lea Seydoux e Kristen Stewart.