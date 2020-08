Cronenberg contro Coppola: 'A Cannes votò contro Crash e non mi strinse la mano'

In occasione della speciale riedizione in 4K del suo capolavoro Crash, il regista David Cronenberg ha ricordato la storia vittoria al Festival di Cannes del 1996, quando il film si aggiudicò il Premio della Regia.

E, a quanto pare, ci riuscì aggirando anche un problema apparentemente insormontabile: l'antipatia che Francis Ford Coppola aveva maturato per il suo film. Il regista, già di per sé di un certo peso in termini decisionali, per giunta in quell'occasione era anche presidente di giuria, e a lui il film di Cronenberg proprio non era andato giù.

Parlando alla stampa canadese, Cronenberg ha riflettuto sulla premiere a Cannes di Crash e sulla controversia che ha circondato la proiezione. Secondo i rapporti, molti spettatori rimasero disgustati dalla natura grafica del film e diversi critici lo bocciarono con recensioni negative. "Coppola era totalmente contrario al mio film", ha detto Cronenberg. “Penso che fosse praticamente il leader del gruppo di quelli che non avevano apprezzato Crash. Se mi si chiede come fece Crash ad ottenere il premio Premio Speciale della Giuria nonostante ci fosse Coppola a remare contro, beh, penso che sia stato il tentativo della giuria di aggirare la negatività di Coppola, perché avevano il potere di creare il proprio premio senza l'approvazione del presidente. Ma so in prima persona che Coppola odiò il film ed era totalmente contrario ad una sua ipotetica vittoria".

Il regista canadese ha ricordato come Coppola evitò persino di stringergli la mano durante la premiazione, e ha anche aggiunto: "Ma in seguito sono stato anche io presidente della giuria di Cannes, e ho capito che ti ritroverai sempre a dover assegnare premi a film che pensi non li meritino. Questo perché gli altri membri della giuria che compongono la tua squadra la pensano diversamente da te. Devi saper essere gentile riguardo a certe cose, e non credo che lui lo sia stato con me."

Per altri approfondimenti: la recensione del Final Cut di Apocalypse Now; i migliori ruoli di Robert Pattinson, tra i quali spicca anche la parte in Cosmopolis di Cronenberg.