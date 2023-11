Le Cronache di Narnia, dove vedere i vecchi film in attesa di quello di Greta Gerwig?

Dopo aver vissuto una prima trasposizione cinematografica fatta di alti e bassi, la saga letteraria de Le Cronache di Narnia si prepara a un reboot che sarà diretto dalla regista di Barbie, Greta Gerwig. In attesa di sapere qualcosa di più in merito a questo nuovo adattamento, cerchiamo di capire su quali piattaforme poter vedere i primi tre film.

Mentre Greta Gerwig si dice terrorizzata all’idea di dover sceneggiare Le Cronache di Narnia, noi possiamo, per mitigare l’attesa, recuperare i primi tre film tratti dalla saga letteraria per ragazzi scritta da C.S. Lewis.

Il Leone, la Strega e l’Armadio, primo lungometraggio, adattamento del primo romanzo della serie, e uscito nelle sale nell’ormai lontano 2005, fu un grande successo tanto per il pubblico quanto per la critica e fu capace di trasportare i fan dei libri nel mondo fantastico di Narnia nel migliore dei modi, ponendo le basi per i successivi lungometraggi. Si può recuperare il film di Andrew Adamson su diverse piattaforme di streaming tra cui Disney+, Apple TV+ e Amazon Prime Video.

Tre anni dopo debuttò sul grande schermo il secondo film, Il Principe Caspian, diretto dallo stesso regista, che non riuscì a replicare il successo del suo predecessore, soprattutto per quanto riguardasse i giudizi della critica e del pubblico. Pubblico che comunque lo premiò al botteghino permettendo la continuazione di una saga che, sebbene molto costosa, continuava a essere fortemente premiante per la produzione. Anche in questo caso, il film si trova su molti cataloghi, comparendo oltre che su quelli citati per il primo prodotto, anche su Sky.

Il terzo e ultimo film ambientato a Narnia fu poi Il Viaggio del Veliero, diretto dal regista inglese Michael Apted e uscito nelle sale cinematografiche nel 2010 dopo una serie di vicissitudini legate alla produzione. Anche in questo caso il giudizio di chi abbia visto il film risulta piuttosto discordante e poco generoso con la trasposizione, considerata meno avvincente rispetto a quella del secondo capitolo. In questo caso è possibile trovare il film in streaming soltanto attraverso un abbonamento a Disney+.

Dopo le tante voci che si sono rincorse a proposito di un quarto film e di una serie tv, sembra sempre più probabile che il prossimo film che vedremo ambientato nel magico mondo di Narnia sarà quello affidato alle sapienti mani di Greta Gerwig.

A proposito della regista e in attesa di saperne di più, vi lasciamo alla recensione di Barbie.