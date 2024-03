Le Cronache di Narnia, la star dell'originale rompe il silenzio sul reboot di Greta Gerwig

C'è enorme curiosità attorno a Le Cronache di Narnia: il reboot affidato a Greta Gerwig è probabilmente uno dei progetti più ambiziosi in cui Netflix si sia mai lanciata, e le aspettative sono ovviamente quelle delle grandi occasioni. Ma cosa ne pensano le star della saga cinematografica che fece il suo esordio nel 2005?

A parlarne, mentre Greta Gerwig ammette di avere gli incubi per Le Cronache di Narnia, è stato William Moseley, volto di Peter Pevensie (il più anziano dei quattro fratelli) ne Il Leone, la Strega e l'Armadio, Il Principe Caspian e Il Viaggio del Veliero.

"Per quanto riguarda ciò che penso di Greta Gerwig, credo che lei sia incredibile. Barbie è un film fantastico e anche Piccole Donne era brillante. Tutto ciò che tocca diventa oro, quindi penso che Netflix sia fortunata a poter contare su di lei, sono sicuro che metterà tutta se stessa in questa sfida. Spero che se la godrà perché è un mondo meraviglioso da creare, non vedo l'ora di vedere cosa riuscirà a fare" sono state le sue parole. Nessun risentimento, dunque, da parte di chi ha preso parte alla saga cinematografica rimasta incompiuta: Greta Gerwig riuscirà, a differenza di Moseley e soci, ad arrivare alla fine del viaggio? Staremo a vedere!

