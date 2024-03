Le Cronache di Narnia, che fine hanno fatto le star dei film originali?

Sulla scia delle ultime novità del reboot de Le Cronache di Narnia di Greta Garwig - i lavori sul remake di Le Cronache di Narnia inizieranno nel 2024 - molti si stanno chiedendo che fine hanno fatto gli attori protagonisti del film originale. Scopriamolo insieme!

Georgie Henley - Lucy Pevensie

La carriera di Henley non è riuscita a decollare del tutto dopo la fine della saga de Le Cronache di Narnia. Tuttavia non è scomparsa del tutto dal mondo della recitazione. L’attrice ha interpretato alcuni ruoli minori, in particolare ha prestato il volto a Meg Tudor nella serie The Spanish Princess. Da lì, ha preso parte a The Diplomat e Partygate.

Skander Keynes - Edmund Pevensie

Dopo la sua partecipazione nel mondo di Narnia, anche Keynes ha cambiato totalmente rotta nonostante non fosse nuovo al mondo della recitazione prima della saga fantasy. L’ex attore ha fatto il suo ingresso nel mondo della politica a seguito di uno stage di 3 mesi presso l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Durante gli studi ha avuto la possibilità di approcciarsi alla lingua araba e a quella persiana, nonché di approfondire la storia del Medio Oriente a Cambridge. Dopo il periodo alle Nazioni Unite, Keynes continua a lavorare come consigliere politico.

William Moseley - Peter Pevensie

Moseley è rimasto piuttosto attivo nel mondo cinematografico dopo la conclusione della serie di film su Narnia, tuttavia, non ha ottenuto nessun ruolo particolarmente rilevante. Di recente, ha preso parte ad un film natalizio intitolato Christmas in Nothing Hill.

Anne Popplewell - Susan Pevensie

Le Cronache di Narnia è stato il primo ruolo importante per Popplewell, in seguito al quale è riuscita a tenersi occupata nel mondo della recitazione: immediatamente dopo la saga, l’attrice ha interpretato Maura Taft nell’adattamento di Brave New World del 2011 e ha preso recentemente parte al secondo capitolo dell’horror The Nun (qui trovate la nostra recensione di The Nun 2).

