Le Cronache di Narnia, i lavori sul reboot di Greta Gerwig inizieranno nel 2024!

Dopo la scoperta che Greta Gerwig dirigerà due film de Le Cronache di Narnia, scopriamo un'altra informazione cruciale riguardo il progetto Netflix: i lavori sul reboot - sciopero permettendo - inizieranno nel 2024!

Così ha dichiarato Scott Stuber, a capo di Netflix Film: "Penso che la gente sappia già che stiamo cercando di realizzare Le Cronache di Narnia grazie al contributo di Greta Gerwig. Inizieremo a realizzare quei film l'anno prossimo".

Da parte sua, Gerwig non vede l'ora di immergersi nel progetto. "Non ho ancora avuto occasione di dedicarmi completamente a esso. Ma ho una gran paura, il che, a essere onesta, mi sembra un ottimo punto di partenza: quando ho paura è sempre un buon segno. Forse, quando smetterò con l'ansia, finirei col pensare: 'Okay, in effetti sarebbe meglio non farlo'. No, non voglio. Tutto ciò è straordinario".

La strategia di Netflix e Gerwig è più delicata di quanto non si pensi: la saga letteraria scritta da C.S. Lewis, infatti, è già stata adattata in film dall'enorme successo, verso i quali i fan continuano a manifestare tutto il loro amore nonostante gli anni trascorsi. Ci riferiamo a Il leone, la strega e l'armadio (2005), Il principe Caspian (2008) e Il viaggio del veliero (2010). Il primo capitolo ha ottenuto ottime recensioni da parte della critica e un incasso di 745 milioni di dollari in tutto il mondo, a cui si aggiunge un Premio Oscar come miglior trucco e la candidatura a due Golden Globe.

Ecco perché un prodotto non all'altezza delle aspettative tradirebbe gli appassionati di lunga data. In un'altra occasione, invece, Greta Gerwig ha annunciato che non reciterà mai in un suo film.