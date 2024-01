Le Cronache di Narnia, Greta Gerwig è terrorizzata: 'Nutro troppo rispetto'

Il 2024 sarà un altro grande anno per Greta Gerwig: dopo il successo di Barbie, tra record d'incassi e una sfilza di premi, la regista dovrà confrontarsi con una delle sue più grandi paure. Seppur ambientato in uno strabiliante mondo fantastico, il reboot de Le Cronache di Narnia sembra terrorizzare Greta Gerwig.

Un progetto ambizioso che Netflix ha affidato delle mani della regista ma che porta con sé una grande responsabilità: dopo gli adattamenti cinematografici di successo e il peso culturale che rappresenta la saga di romanzi fantasy di C. S. Lewis, il reboot dovrà soddisfare le altissime aspettative. E Greta Gerwig lo sa bene tanto da non nascondere le sue emozioni: "Nutro davvero molto rispetto e ammirazione per Le Cronache di Narnia - ha detto la regista al programma Today di BBC Radio 4 - ho amato quel mondo tantissimo da bambina e da adulta, C.S. Lewis è un pensatore e uno scrittore e mi sento intimidita per questo lavoro". La regista di Lady Bird, inoltre, ha sottolineato come un adattamento americano debba riservare ancor più rispetto all'opera di C.S. Lewis.

Al momento non sappiamo ancora quale libro adatterà Netflix nel nuovo film ma i lavori sono prossimi a partire: la produzione del reboot de Le Cronache di Narnia inizierà nel 2024. E nell'attesa di scoprire il cast del nuovo capitolo, sembrerebbe che l'amato principe Caspian Ben Barnes sia disponibile a tornare nel reboot de Le Cronache di Narnia.