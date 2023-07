Le Cronache di Narnia, Greta Gerwig non si nasconde: 'Sono terrorizzata'

Greta Gerwig dirigerà due nuovi film de Le Cronache di Narnia, perciò non sorprende che la regista di Barbie sia a dir poco terrorizzata da un progetto tanto ambizioso: basti pensare all'indiscussa fama della trilogia, o all'eredità culturale prontamente accolta dalle pellicole successive.

"Non ho nemmeno iniziato a farlo completamente mio" ha dichiarato. "Ma ne ho davvero paura, il che mi sembra un punto di partenza. Penso che essere impaurita sia sempre un buon segno. Forse quando smetterò di avere paura sarà come: 'Okay, forse non dovrei farlo'. Invece no, ne sono terrorizzata. E tutto ciò è straordinario. Vedremo come andrà a finire, per adesso non so cosa dire".

I film della trilogia (Il leone, la strega e l'armadio, Il principe Caspian, Il viaggio del veliero) si basano sui romanzi di C. S. Lewis e raccontano la storia di Lucy, Susan, Edmund e Peter, quattro fratello che, nel fuggire dai bombardamenti tedeschi, si ritrovano casualmente in un mondo misterioso nel quale tutto può succedere. Il primo capitolo della saga vinse il Premio Oscar come miglior trucco (Howard Berger e Tami Lane), a cui si aggiungono un Critics' Choice Movie Award come miglior film per la famiglia e due nomination al Golden Globe.

Ma andiamo con ordine: oggi 20 luglio 2023 debutta al cinema Barbie, diretto da Greta Gerwig e basato sulla celebre serie di bambole Mattel. Nel cast, ricordiamo attori del calibro di Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera e Kate McKinnon, mentre il punteggio su Rotten Tomatoes si attesta alll'89% (che sale al 94% grazie alle votazioni dell'audience).

Considerando la nostra entusiastica recensione di Barbie, non dubitiamo che le rinnovate Cronache di Narnia riusciranno a stupirci con altrettanta intensità.