Le cronache di Narnia, Greta Gerwig dirigerà due nuovi film per Netflix

Netflix ha acquisito i diritti de Le Cronache di Narnia nel 2018. In cinque anni sono pochissimi gli aggiornamenti trapelati: ma chi dirigerà una serie o un film reboot per Netflix?

Per i produttori del film una serie TV sulle Cronache di Narnia sarebbe stata perfetta, ma stando agli ultimi aggiornamenti il colosso dello streaming produrrà almeno due film del popolare franchise con alla guida la regista di Barbie Greta Gerwig. Secondo quanto riportato dal The New Yorker, Gerwig avrebbe firmato un accordo per scrivere e dirigere almeno due film ambientati nell'universo de Le Cronache di Narnia. Al momento, dunque, sul franchise non si affaccia nessuna serie TV ma con Netflix mai dire mai!

L'iconica trilogia di film basati sui romanzi di C. S. Lewis ha adattato meno della metà della saga completa: potrebbe essere proprio Greta Gerwig ha proseguire la storia dopo il tiepido successo di Le Cronache di Nardia - Il viaggio del veliero? Walden Media non ha fatto in tempo a produrre il sesto (ma primo in ordine cronologico) libro della saga "Il nipote del mago" in quanto i diritti erano già scaduti: il sesto capitolo, che è anche il libro più apprezzati dai lettori, è un prequel che racconta le origini del mondo di Narnia. Che sia arrivata proprio qui la mano di Gerwig per dargli vita sul grande schermo?

Rimanete aggiornati per scoprire le prossime novità sugli adattamenti Netflix de Le Cronache di Narnia!