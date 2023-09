Le Crociate, perchè Edward Norton non venne accreditato nei titoli di coda?

Di stranezze fatte da attori e registi ce ne sono tante ma alcune personalità ogni tanto ci ricordano quanto siano dedicati al loro lavoro. Ne Le Crociate, Edward Norton decise di non farsi accreditare nei titoli di testa del film Le Crociate per un motivo molto particolare e singolare.

Per tantissimo tempo l'attore era stato "corteggiato" da Ridley Scott e dai produttori per vestire il ruolo di Guy nella pellicola con protagonista Orlando Bloom ma pare che l'attore fosse più che convinto di voler vestire i panni di un altro personaggio fondamentale per la trama. Nel corso della sua carriera Edward Norton è stato costretto solo una volta a fare un film per la Paramount a causa di accordi pregressi ma l'attore, di solito, è famosissimo per essere ingestibile riguardo le sue decisioni sul set.

Alla fine, dopo tante richieste, la produzione decide di cedere dandogli il ruolo da lui tanto richiesto: quello di Re Baldwin. Il personaggio per tutto il film compare con una maschera ed era stato proprio questo ad affascinare Norton e a spingerlo a chiedere così insistentemente di vestire quei panni. L'attore rifiutò addirittura di comparire nei titoli di coda del film giustificando la scelta in maniera molto originale. Infatti, secondo lui, non comparendo il suo viso non aveva il diritto di essere accreditato nel film. Il suo nome fu inserito solamente nella versione home-video.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi sveliamo cosa non funzionò durante la lavorazione de Le Crociate. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!