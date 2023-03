Critics Choice Super Awards: è il trionfo di The Batman e Top Gun Maverick (e Tom Cruise)

Dopo essere rimasti a bocca asciutta alla cerimonia degli Oscar 2023, due dei film più celebrati dell'anno scorso - The Batman e Top Gun: Maverick - si sono presi una piccola rivincita durante la nuova edizione dei Critics Choice Super Awards, i premi della critica USA dedicati al cinema di genere.

The Batman ha vinto il premio per il miglior film di supereroi, con Colin Farrell che ha vinto quello per il miglior attore in un film di supereroi. Angela Bassett, che agli Oscar è stata superata da Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere All at once, si è rifatta proprio ai Critics Choice Super Awards vincendo il premio per la migliore attrice in un film di supereroi per la sua interpretazione in Black Panther: Wakanda Forever, mentre Tatiana Maslany di She-Hulk ha portato a casa la statuetta per la migliore attrice in una serie tv di supereroi. Inoltre, Top Gun Maverick è stato eletto miglior film action dell'anno - il premio principale della competizione - con Tom Cruise che si è aggiudicato il premio per il miglior attore in un film action.

Da segnalare infine la vittoria di Everything Everywhere all at once su Avatar: La via dell'acqua nella categoria del miglior film di fantascienza (il film ha vinto anche nelle categorie degli attori in un film di fantascienza, praticamente replicando i risultati degli Oscar), quella di Barbarian nella categoria dedicata agli horror e la doppia vittoria di Mia Goth per Pearl, sia nella categoria miglior attrice in un horror sia in quella Miglior Villain, sezione nella quale l'attrice ha superato una competizione agguerrita che includeva tra gli altri anche Paul Dano di The Batman ed Elizabeth Olsen per Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Per scoprire tutti i premi cliccate sul link della fonte che trovate qui sotto.