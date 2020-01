Critics' Choice Awards: premi a Joaquin Phoenix e C'era una volta a... Hollywood

Nel corso della nottata sono stati assegnati i Critics' Choice Awards, con una cerimonia presentata da Taye Diggs. Un altro tassello importante dell'Award Season è stata completato, con C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino che trionfa come miglior film, mentre un ex aequo si è registrato alla regia: Sam Mendes e Bong Joon-ho.

Il film di Bong, Parasite, ha vinto anche il premio quale miglior film straniero, mentre 1917 di Mendes si è aggiudicato il riconoscimento per la migliore fotografia e il miglior montaggio.

Mattatore della serata Netflix, che con i suoi prodotti ha portato a casa ben nove riconoscimenti, tra cui il premio a Laura Dern per Storia di un matrimonio e il premio alla miglior comedy, assegnato a Dolemite Is My Name.



Joaquin Phoenix, grazie al ruolo del Joker, si è aggiudicato il premio al miglior attore, con il premio al miglior cast assegnato a The Irishman di Martin Scorsese. Ecco la lista dei premi per le sezioni cinematografiche.



Miglior film: C'era una volta a... Hollywood

Miglior attore: Joaquin Phoenix, Joker

Miglior attrice: Renée Zellweger, Judy

Miglior attore non protagonista: Brad Pitt, C'era una volta a... Hollywood

Miglior attrice non protagonista: Laura Dern, Storia di un matrimonio

Miglior giovane attore/attrice: Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit

Miglior cast: The Irishman

Miglior sceneggiatura originale: Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood

Miglior sceneggiatura non originale: Greta Gerwig, Piccole donne

Miglior fotografia: Roger Deakins, 1917

Miglior scenografia: Barbara Ling, Nancy Haigh, C'era una volta a... Hollywood

Miglior montaggio: Lee Smith, 1917

Migliori costumi: Ruth E. Carter, Dolemite Is My Name

Miglior trucco e parrucco: Bombshell

Migliori effetti visivi: Avengers: Endgame

Miglior film d'animazione: Toy Story 4

Miglior film d'azione: Avengers: Endgame

Miglior commedia: Dolemite Is My Name

Miglior sci-fi/horror: Noi

Miglior film straniero: Parasite

Miglior canzone: Glasgow (No Place Like Home), A proposito di Rose - (I'm Gonna) Love Me Again, Rocketman

Miglior colonna sonora: Hildur Guðnadóttir, Joker

La serata ha compreso anche i premi assegnati in campo televisivo. Netflix ha dominato le nomination dei Critics' e si è confermata poi nelle premiazioni. Lo scorso anno vinse ai Critics' vinse Roma.