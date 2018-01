Critics' Choice Awards: Olivia Munn condurrà l'edizione del 2018

La star di, è stata scelta per condurre l'edizione del 2018 dei, riconoscimenti cinematografici e tv assegnati annualmente dalla critica statunitense di settore e curati dalla. La cerimonia è in programma la sera dell'11 gennaio e si svolgerà a Santa Monica.

L'evento sarà trasmesso da The CW in differita. La scelta di Olivia Munn è stata spiegata dal presidente della Broadcast Film Critics Association, Joey Berlin:"Oltre al suo talento come attrice, il lavoro di Olivia come attivista all'interno del settore le permette di avere una voce potente, rendendola la candidata perfetta per guidare questa serata che onora il meglio del cinema e della televisione."

Olivia Munn ha lavorato in tv e al cinema in film come Magic Mike di Steven Soderbergh, Mortdecai di David Koepp, X-Men: Apocalisse di Bryan Singer e la vedremo nell'imminente Ocean's 8 di Gary Ross, in un cast tutto al femminile.

Durante la serata verrà premiata anche Gal Gadot con il premio #SeeHer, riconoscimento che rende onore ad una donna che incarna i valori sostenuti dal movimento, che comprende abbattere gli stereotipi e riconoscere la giusta rappresentazione del mondo delle donne nel panorama dell'intrattenimento e dello spettacolo.

L'edizione del 2017 (la cui cerimonia si svolse nel dicembre 2016) vide il trionfo di La La Land di Damien Chazelle, di Casey Affleck per Manchester by the Sea e di Natalie Portman di Jackie.

I Critics' Choice Awards saranno una tappa importante per cercare di delineare maggiormente quali saranno i papabili alla vittoria alla prossima Notte degli Oscar.