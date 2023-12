Critics Choice Awards 2024: quali sono tutti i film e gli attori candidati?

Quali sono i film e gli attori candidati ai Critics Choice Awards 2024? La stagione dei premi è entrata nel vivo, e dopo i vincitori degli European Film Awards scopriamo quali titoli hanno ottenuto una nomination per la 29esima edizione del famoso premio cinematografico assegnato dalla critica.

Questa edizione dei Critics Choice Awards, almeno da un punto di vista delle candidature, è stata letteralmente dominata da Barbie, col film prodotto e interpretato da Margot Robbie e diretto da Greta Gerwig che con la bellezza di 18 nomination stabilisce il nuovo record all-time come film più candidato di sempre nella storia del premio. In sostanza, Barbie va a raddoppiare il numero di candidature ottenute ai Golden Globes 2024, nove.

Sulla scia del record di Barbie, seguono Oppenheimer di Christopher Nolan e Povere Creature di Yorgos Lanthimos, che hanno ottenuto 13 nomination ciascuno, incluso il premio come miglior film. Un passo indietro e troviamo Killers Of The Flower Moon di Martin Scorsese, che ha collezionato 12 nomination, continuando la sua impressionante performance nel circuito dei premi della critica in questa stagione. Oltre a questi quattro titoli di punta, tra gli altri candidati al miglior film troviamo anche American Fiction, Il colore viola, The Holdovers, Maestro, Past Lives e Saltburn.

