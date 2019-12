Critics' Choice Awards 2020 all'insegna di Netflix: The Irishman guida le nomination

La nuova edizione dei Critics' Choice Awards, i premi assegnati dai rappresentanti della critica statunitense, vede Netflix in testa agli altri studi grazie sopratutto a The Irishman, che guida la sezione dei film con ben 14 nomination.

Il nuovo film di Martin Scorsese è candidato, tra le altre, a quelle di Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura non originale, con Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino tutti nominati nella propria categoria fattoriale. Seguono l'acclamato C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino con 12 nomination, Piccole donne con 9 e Storia di un matrimonio, Jojo Rabbit, Joker e Parasite con 7.

Con 30 nomination raccolte tra The Irishman, Storia di un matrimonio, Dolemite Is My Name, I due papi e Lost my body, Netflix è lo studio che ha ricevuto più candidature. Sony è al secondo posto con 24 nomination grazie a C'era una volta a Hollywood, Piccole Donne, A Beatiful Day in the Neighborhood e Spider: Far From Home.

Di seguito potete trovare la lista completa:

MIGLIOR FILM

Le Mans '66 - La grande sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole donne

Storia di un matrimonio

1917

C'era una volta a Hollywood

Parasite

Uncut Gems

MIGLIOR ATTORE

Antonio Banderas – Dolor y Gloria

Robert De Niro – The Irishman

Leonardo DiCaprio – C'era una volta a Hollywood

Adam Driver – Storia di un matrimonio

Eddie Murphy – Dolemite Is My Name

Joaquin Phoenix – Joker

Adam Sandler – Uncut Gems

MIGLIOR ATTRICE

Awkwafina – The Farewell

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Storia di un matrimonio

Lupita Nyong’o – Noi

Saoirse Ronan – Piccole donne

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Willem Dafoe – The Lighthouse

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins – I due papi

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – C'era una volta a Hollywood

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Laura Dern – Storia di un matrimonio

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Jennifer Lopez – Hustlers

Florence Pugh – Piccole donne

Margot Robbie – Bombshell

Zhao Shuzhen – The Farewell

MIGLIOR ATTORE/ATTRICE EMERGENTE

Julia Butters – C'era una volta a in Hollywood

Roman Griffin Davis – Jojo Rabbit

Noah Jupe – Honey Boy

Thomasin McKenzie – Jojo Rabbit

Shahadi Wright Joseph – Noi

Archie Yates – Jojo Rabbit

MIGLIOR CAST

Bombshell

The Irishman

Cena con Delitto - Knives Out

Piccole donne

Marriage Story

C'era una volta a Hollywood

Parasite

MIGLIOR REGISTA

Noah Baumbach – Storia di un matrimonio

Greta Gerwig – Piccole donne

Bong Joon Ho – Parasite

Sam Mendes – 1917

Josh Safdie and Benny Safdie – Uncut Gems

Martin Scorsese – The Irishman

Quentin Tarantino – C'era una volta a Hollywood

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Noah Baumbach – Storia di un matrimonio

Rian Johnson – Cena con delitto - Knives Out

Bong Joon Ho and Han Jin Won – Parasite

Quentin Tarantino – C'era una volta a Hollywood

Lulu Wang – The Farewell

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Greta Gerwig – Piccole donne

Noah Harpster and Micah Fitzerman-Blue – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony McCarten – I due papi

Todd Phillips & Scott Silver – Joker

Taika Waititi – Jojo Rabbit

Steven Zaillian – The Irishman

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Jarin Blaschke – The Lighthouse

Roger Deakins – 1917

Phedon Papamichael – Le mans '66 - La grande sfida

Rodrigo Prieto – The Irishman

Robert Richardson – C'era una volta a Hollywood

Lawrence Sher – Joker

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Mark Friedberg, Kris Moran – Joker

Dennis Gassner, Lee Sandales – 1917

Jess Gonchor, Claire Kaufman – Piccole donne

Lee Ha Jun – Parasite

Barbara Ling, Nancy Haigh – C'era una volta a Hollywood

Bob Shaw, Regina Graves – The Irishman

Donal Woods, Gina Cromwell – Downton Abbey

MIGLIOR MONTAGGIO

Ronald Bronstein, Benny Safdie – Uncut Gems

Andrew Buckland, Michael McCusker – Le mans '66 - La grande sfida

Yang Jinmo – Parasite

Fred Raskin – Once Upon a Time… in Hollywood

Thelma Schoonmaker – The Irishman

Lee Smith – 1917

MIGLIORI COSTUMI

Ruth E. Carter – Dolemite Is My Name

Julian Day – Rocketman

Jacqueline Durran – Piccole donne

Arianne Phillips – C'era una volta a Hollywood

Sandy Powell, Christopher Peterson – The Irishman

Anna Robbins – Downton Abbey

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURA

Bombshell

Dolemite Is My Name

The Irishman

Joker

Judy

C'era una volta a Hollywood

Rocketman

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

1917

Ad Astra

The Aeronauts

Avengers: Endgame

Ford v Ferrari

The Irishman

The Lion King

MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE

Abominable

Frozen II - Il Segreto di Arendelle

Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto

I Lost My Body

Missing Link

Toy Story 4

MIGLIOR FILM D'AZIONE

1917

Avengers: Endgame

Le Mans '66 - La grande sfida

John Wick 3 – Parabellum

Spider-Man: Far From Home

MIGLIOR COMMEDIA

Booksmart

Dolemite Is My Name

The Farewell

Jojo Rabbit

Cena con Delitto - Knives Out

MIGLIOR FILM DI FANTASCIENZA/HORROR

Ad Astra

Avengers: Endgame

Midsommar

Noi

MIGLIOR FILM IN LINGUA STRANIERA

Atlantics

Les Misérables

Dolor Y Gloria

Parasite

Ritratto della giovane in fiamme

MIGLIOR CANZONE

Glasgow (No Place Like Home) – Wild Rose

(I’m Gonna) Love Me Again – Rocketman

I’m Standing With You – Breakthrough

Into the Unknown – Frozen II

Speechless – Aladdin

Spirit – Il Re Leone

Stand Up – Harriet

MIGLIOR COLONNA SONORA

Michael Abels – Noi

Alexandre Desplat – Piccole donne

Hildur Guðnadóttir – Joker

Randy Newman – Storia di un matrimonio

Thomas Newman – 1917

Robbie Robertson – The Irishman

Cosa ne pensate delle nomination? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti potete leggere la nostra recensione di The Irishman. Come potete vedere, inoltre, Joker ha raccolto ben 7 candidature.