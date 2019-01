Critics' Choice Awards 2019: premi per Roma, Christian Bale e Lady Gaga

Sono stati assegnati nella notte i Critics' Choice Awards 2019, riconoscimenti in ambito cinematografico e televisivo assegnati da membri della critica specializzata statunitense. I premi sono curati dalla Broadcast Film Critics Association (BFCA) che comprende all'incirca 250 addetti ai lavori delle principali testate giornalistiche americane.

A trionfare nell'edizione 2019 del premio è stato il film di Alfonso Cuarón, Roma, premiato come miglior film. Riconoscimento anche allo stesso regista messicano, premiato per la miglior regia e la miglior fotografia, mentre il film ha ricevuto anche il premio quale miglior pellicola straniera.

Altri premi sono stati assegnati a Christian Bale, come miglior attore per la sua interpretazione di Dick Cheney in Vice - L'uomo nell'ombra, con Lady Gaga e Glenn Close che dividono equamente il premio alla miglior attrice (la popstar trionfa anche nella categoria per la miglior canzone con Shallow).

Tra i non protagonisti sono stati premiati Mahershala Ali per Green Book e Regina King per Se la strada potesse parlare.

Buon riscontro anche per Black Panther, che ottiene i riconoscimenti ai migliori costumi, alla miglior scenografia e ai migliori effetti visivi.

Ecco tutti i vincitori cinematografici dei Critics' Choice Awards 2019:



BEST PICTURE

Roma

BEST ACTOR

Christian Bale - Vice - L'uomo nell'ombra

BEST ACTRESS



Glenn Close - The Wife - Vivere nell'ombra, Lady Gaga - A Star is Born

BEST SUPPORTING ACTOR

Mahershala Ali - Green Book



BEST SUPPORTING ACTRESS



Regina King - Se la strada potesse parlare



BEST YOUNG ACTOR/ACTRESS



Elsie Fisher - Eighth Grade

BEST ACTING ENSEMBLE



La Favorita

BEST DIRECTOR

Alfonso Cuarón - Roma



BEST ORIGINAL SCREENPLAY



Paul Schrader - First Reformed



BEST ADAPTED SCREENPLAY



Barry Jenkins - Se la strada potesse parlare



BEST CINEMATOGRAPHY

Alfonso Cuarón - Roma



BEST PRODUCTION DESIGN



Hannah Beachler, Jay Hart - Black Panther



BEST EDITING



Tom Cross - First Man - Il primo uomo



BEST COSTUME DESIGN



Ruth Carter - Black Panther



BEST HAIR AND MAKEUP



Vice - L'uomo nell'ombra



BEST VISUAL EFFECTS



Black Panther



BEST ANIMATED FEATURE



Spider-Man: Un nuovo universo



BEST ACTION MOVIE



Mission: Impossible - Fallout



BEST COMEDY



Crazy Rich Asians



BEST ACTOR IN A COMEDY



Christian Bale - Vice - L'uomo nell'ombra



BEST ACTRESS IN A COMEDY



Olivia Colman - La favorita



BEST SCI-FI OR HORROR MOVIE



A Quiet Place - Un posto tranquillo



BEST FOREIGN LANGUAGE FILM



Roma



BEST SONG



Shallow - A Star is Born



BEST SCORE



Justin Hurwitz - First Man - Il primo uomo







La serata, che ha incluso anche i premi televisivi, è stata presentata dall'attore Taye Diggs.