Critiche a Gal Gadot per il suo tweet in ricordo di Stephen Hawking

L'attrice, per ricordare Hawking ha scritto:"Riposa in pace, dottor Hawking, ora sei libero da ogni costrizione fisica... il tuo splendore e la tua saggezza saranno ricordate per sempre". A Stephen Hawking venne diagnosticata la SLA in giovane età e la malattia lo portò negli anni a vivere su una sedia a rotelle e a comunicare tramite una sofisticatissima tecnologia avanzata. Su Twitter sono arrivate le dure critiche a Gal Gadot , rea, secondo alcuni, di aver usato una terminologia discriminatoria nei confronti delle persone affette da disabilità. "Bisogna smetterla con il messaggio che la morte sia un'alternativa positiva alla disabilità delle persone! Proprio questo è l'atteggiamento che rende difficile la vita delle persone disabili!" ha scritto un'utente. Un altro follower dell'attrice ha rimarcato:"Gal, io penso tu sia fantastica ma questo è un tweet discriminatorio. Il suo limite fisico non gli ha impedito di cambiare il mondo. Le persone con una disabilità non sperano di morire per liberarsi dalle loro sfide. Vogliamo essere valorizzati per ciò che facciamo, non vogliamo impietosire per ciò che non riusciamo a fare". Molto duro anche il commento di un'altra utente:"Gal io ho una malattia cronica. Non posso farmi la doccia o uscire dal letto da sola, già da 18 anni. Però ho aperto un fondo di ricerca per la mia malattia e sono sostenitrice di Change. Tutto dal mio letto. La mia vita non è importante? L'essere disabili non è una vergogna, la chiusura mentale invece lo è". Altri commenti si sono aggiunti con il passare delle ore e per il momento l' attrice non ha replicato.

Rest in peace Dr. Hawking. Now you're free of any physical constraints.. Your brilliance and wisdom will be cherished forever ✨ pic.twitter.com/EQzSxqNTuN — Gal Gadot (@GalGadot) 14 marzo 2018

I think you’re fantastic Gal but this tweet is very ableist. His physical constraints didn’t stop him from changing the world. People with disabilities don’t wish for death to be free of their challenges. We wish to be valued for what we CAN do, not pitied for we can’t. — Adam B. Zimmerman (@ABZimm) 14 marzo 2018

Yes!!!! Thank you. Stop making death seem like a positive alternative to being disabled!! It’s that attitude more than anything that makes disabled ppl’s lives difficult. — Nina Fiore (@NeedsNYC) 14 marzo 2018

Gal I am chronically ill. Can't shower or even get myself out of bed. Lost 18 years thus far. But I ran a charity funding research for my illness #ME and advocate for Change. All from my bed. Is my life not important? Disablement is not shameful, bigotry is. Watch @unrestfilm pls — amara campbell (@amaracampbell) 14 marzo 2018