Cristiano Ronaldo pensa alla carriera di attore dopo il ritiro dal calcio!

Il mondo del cinema non è nuovo alle incursioni delle stelle del calcio: già in passato gente come Eric Cantona, Pelé, George Best, Beckham e Zidane hanno prestato una o più volte il loro volto a pellicole più o meno di successo. Ebbene, un nuovo nome potrebbe aggiungersi ai loro in futuro: quello di Cristiano Ronaldo.

Già, perché il fuoriclasse che ha indossato le maglie di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus sta ragionando, alla soglia delle 35 primavere, su quale futuro costruirsi una volta appesi al chiodo gli scarpini che tanta gloria gli hanno regalato.

Perché non tentare l'approdo a Hollywood, allora? Ronaldo è uno che ama le sfide e, stando alle sue ultime dichiarazioni, questa fa parte di quelle che gli piacerebbe vincere: "Per esempio mi piacerebbe prender parte ad un film di Hollywood. Ma devi avere un'ottima preparazione, devi essere bravo con l'inglese per riuscire al meglio e non devi essere nervoso. Per me è difficile essere nervoso giocando a calcio, perché è ciò a cui mi preparo da tutta la vita" ha spiegato l'attaccante della Juve.

Che dire: la presenza scenica a Ronaldo non manca di certo e, con il carattere duro a mollare che si ritrova, non possiamo certo escludere che il fuoriclasse portoghese decida un giorno di impegnarsi al punto tale da diventare un valido attore. Ne sapremo sicuramente di più tra qualche anno!