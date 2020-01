Crisi sulle Terre Infinite porta in dono un nuovo look al Superman di Brandon Routh

L'Arrowverse non sarà più lo stesso dopo un crossover delle proporzioni di questo Crisi sulle Terre Infinite: l'ambiziosissimo evento ha stravolto l'universo targato The CW così come, inevitabilmente, le vite dei suoi protagonisti a partire dai dettagli più piccoli.

Uno dei primi ad accorgersi di questi cambiamenti sarà proprio uno dei ritorni più attesi di questo Crisi sulle Terre Infinite, vale a dire il Superman di Kingdom Come (e di Superman Returns, ovviamente) interpretato da Brandon Routh.

Il Clark Kent di Routh è inizialmente andato incontro ad un triste destino durante il crossover, essendo passato a miglior vita a causa di Lex Luthor. Dopo la sua morte, però, i suoi colleghi rimasti in vita sono stati capaci di rimettere le cose al loro posto, nonostante ovviamente non tutto potrà tornare esattamente com'era prima.

Parlavamo di dettagli: ecco, uno di questi sarà ben visibile sul nuovo costume di Superman. Il personaggio di Routh tornerà infatti ad indossare il classico simbolo della Casa di El, vale a dire l'iconica S rossa su sfondo giallo: un prezzo da pagare, tutto sommato, piuttosto accettabile per aver salvo l'universo.

Un messaggio di Stephen Amell post-Crisi sulle Terre Infinite, intanto, ha commosso tutti i fan dell'Arrowverse; alcuni dei protagonisti, invece, hanno commentato un grande cameo dell'Arrowverse.