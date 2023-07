Crisi sulle Terre Infinite: DC Animated realizzerà il film del mitico fumetto

Oltre all'annuncio del film animato di Watchmen, che seguirà l'adattamento live-action di Zack Snyder e il sequel televisivo di Damon Lindelof, DC Animated ha annunciato anche il film di Crisi sulle terre infinite, adattamento animato del celebre fumetto di Marv Wolfman e George Perez.

I dettagli per il film d'animazione, come una data d'uscita specifica o il cast di doppiatori, sono attualmente tenuti nascosti, ma è stato confermato che Crisi sulle Terre Infinite uscirà nel 2024 e insieme a Watchmen farà parte della line-up di DC Animated per il prossimo anno. L'annuncio è stato fatto durante il panel dello studio d'animazione organizzato per il Comic-Con di San Diego 2023, dove la DC ha rivelato il logo del film, che potete trovare in calce all'articolo.

Crisis on Infinite Earths è un monumentale evento crossover a fumetti che ha avuto luogo nel 1985: è ampiamente considerato come il pioniere dei crossover di supereroi a livello aziendale, con una storia incentrata sul Multiverso - pubblicata come miniserie in 12 numeri - che ha portato a numerosi sequel nel corso degli anni e anche ad un adattamento live-action grazie all'Arrowverse, che nel 2019 ha portato in televisione l'evento crossover con le serie tv Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e Batwoman. L'originale scena post-credit di The Flash con Ben Affleck, tra l'altro, avrebbe dovuto preparare al terreno proprio ad un film live-action di Crisi sulle Terre Infinite, prima che DC assumesse James Gunn e Peter Safran per rilanciare la saga.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.