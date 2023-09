Crisi sulle Terre Infine più ambizioso del previsto: DC farà una trilogia e aprirà al DCU?

Quest'estate, durante il Comic-Con di San Diego, DC Animation ha annunciato Crisi sulle Terre Infinite, adattamento animato del leggendario fumetto crossover edito da DC Comics, e in queste ore l'atteso progetto è tornato a far parlare di sé con alcune voci di corridoio a dir poco interessanti.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo e apparso originariamente su Reddit, infatti, il direttore dell'animazione Mike Milo ha recentemente aggiornato il suo curriculum, che sembra suggerire che il film di Crisi sulle Terre Infinite sarà diviso in tre parti: al momento non sappiamo se questi capitoli saranno distribuiti in 'un colpo solo' come una sorta di mega evento o se usciranno a puntate nel corso 2024 (o oltre), ma sicuramente il fatto che l'adattamento di Crisi sulle Terre Infinite sarà una trilogia farà felici i tanti fan che da anni aspettavano una versione animata del famoso crossover a fumetti.

Ricordiamo che, secondo le indiscrezioni, Crisi riunirà quasi tutti i personaggi mai apparsi nel DCAU, il DC Animated Universe, offrendo agli spettatori il crossover definitivo prima che l'attenzione di Warner Bros venga spostata esclusivamente sui prossimi progetti del DCU dei DC Studios, con la saga di James Gunn e Peter Safran che si è posta l'ambizione di raccontare un unico maxi-universo narrativo diviso tra film, serie tv live-action, serie tv animate e videogame, tutti collegati tra loro e con gli stessi attori utilizzati per interpretare gli stessi personaggi attraverso i vari medium. Da notare, infine, che nel curriculum di Mike Milo figura anche la nuova serie animata Batman: Caped Crusader, progetto stand-alone sviluppato da Matt Reeves (il regista di The Batman) che uscirà su Prime Video.

Durante il Comic-Con di San Diego di quest'anno DC ha annunciato anche un adattamento animato di Watchmen, che sarà suddiviso in due parti.