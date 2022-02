Crimson Peak: il film di Guillermo Del Toro con Tom Hiddleston è troppo sottovalutato?

Stasera in tv sul canale Mediaset 20 a partire dalle 21:10 va in onda Crimson Peak, nono film scritto e diretto da Guillermo Del Toro interpretato da un cast di prim'ordine che include Tom Hiddleston, Mia Wasikowska, Jessica Chastain e Charlie Hunnam.

La storia, basata su uno spec script che l'autore messicano scrisse nel 2006 per venderlo alla Universal prima di perderlo di vista per qualche anno, è ambientata nell'Inghilterra dell'Età Edoardiana e ha per protagonista un'aspirante autrice che si reca in una remota dimora gotica sulle colline inglesi con il suo nuovo marito e la sorella di lui: qui dovrà decifrare il mistero che si nasconde le visioni spettrali che infestano la sua nuova dimora.

Fin da questa premessa sono dunque evidenti tanto le influenze quanto le ambizioni del film deltoriano, che provò a mescolare i tropi classici della storia di fantasmi a quelli del romanticismo gotico, sulla falsariga di altri horror del passato come Haunting - Presenze, Suspense di Jack Clayton e ovviamente The Shining di Stanley Kubrick. Certo l'affluenza nelle sale non fu da mani tra i capelli e brindisi di champagne (gli incassi globali arrivarono appena a 74 milioni su un budget di 55 milioni), eppure nel tempo Crimson Peak si è guadagnato la fama di film sottovalutato.

Certo è vero che l'effetto ottenuto dal film non fu lo stesso di altre opere dell'autore, che in precedenza era stato in grado di rinnovare attraverso il suo stile la fiaba dark fantasy (La spina del diavolo, Il labirinto del fauno), il racconto di vampiri (Cronos), il genere dei cinecomics (Blade 2, la saga di Hellboy) e perfino la fantascienza horror (Mimic), eppure guardando Crimson Peak è impossibile non rimanere colpiti dal gusto per la messa in scena di Del Toro, così interessata al tattile, al tangibile, al concreto, perfino in una storia di fantasmi.

