Crimson Peak, Benedict Cumberbatch abbandonò per 'colpa' di Jessica Chastain?

Non è un mistero che per Crimson Peak la prima scelta di Guillermo Del Toro per il ruolo di Thomas Sharpe fosse Benedict Cumberbatch: la parte andò infatti a Tom Hiddleston solo dopo l'abbandono del suo collega per cause mai del tutto chiarite.

La cosa partì comunque dallo stesso Cumberbatch, che alle domande rivoltegli in seguito sulla questione avrebbe poi chiosato con un misterioso "chiedete a Guillermo, lui sa perché l'ho fatto". Ma quale fu, dunque, il vero motivo del forfait della star di Sherlock?

In realtà nessuna versione della storia è mai stata confermata da entrambe le parti, ma secondo quanto rivelato dal regista Guillermo Del Toro l'attore si sarebbe particolarmente indispettito per la scelta di Jessica Chastain di interpretare la sorella del suo personaggio, e non la moglie (Chastain era infatti inizialmente stata contattata per il ruolo di Edith, ma finì per trovare molto più interessante Lucille).

Che il buon Benedict si sia in qualche modo offeso per questa scelta della sua collega? Probabilmente non lo sapremo mai con certezza! Sia Cumberbatch che Del Toro, comunque, hanno sempre precisato che il tutto avvenne con toni assolutamente cordiali e senza litigi di sorta. Per chi volesse saperne di più sul film, intanto, ecco la nostra recensione di Crimson Peak.