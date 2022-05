Crimes of the Future, Viggo Mortensen sminuisce Titane: 'Crash di Cronenberg era avanti'

Lo scorso Festival di Cannes è stato inevitabilmente segnato da Titane, il film vincitore della Palma d'Oro che tanto ha fatto discutere per alcune scene a dir poco disturbanti, funzionali a una trama non da meno: secondo Viggo Mortensen, però, non si tratta di nulla che un certo David Cronenberg non avesse già fatto anni prima.

Dopo essere apparso nell'inquietante trailer di Crimes of the Future, infatti, Mortensen ha avuto alcune considerazioni da fare circa la reazione di pubblico e stampa al film presentato in concorso lo scorso anno: "A parer mio, senza offesa per la regista di Titane, Crash era parecchio avanti a quel film, perché non si trattava semplicemente di uno shock superficiale e di immagini poco convenzionali" sono state le parole dell'attore.

Il protagonista di A History of Violence ha poi proseguito: "C'era una storia dietro tutto ciò, c'era un vero approfondimento dei personaggi in Crash, molto più che in Titane". Uscito in sala nel 1996, Crash racconta la storia di un regista sopravvissuto ad un terribile incidente stradale: in seguito a quest'evento, il nostro entra a far parte di una strana comunità di individui che provano eccitazione sessuale in seguito ad incidenti di questo genere.

E voi, cosa ne pensate? Credete che un confronto tra Crash e Titane abbia effettivamente senso? Diteci la vostra nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, David Cronenberg ha attaccato Netflix, definendo la piattaforma streaming come più conservatrice di quanto sembri.