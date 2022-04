Crimes of the Future: il trailer con Léa Seydoux, Viggo Mortensen e Kristen Stewart

Neon ha diffuso in streaming il primo teaser trailer ufficiale di Crimes of the Future, pellicola che segna il ritorno alla regia di David Cronenberg a otto anni di distanza da Maps to the Stars. Nella pellicola, che pare un ritorno alle atmosfere dei suoi body horror più celebri contaminati con la fantascienza, Viggo Mortensen e Léa Seydoux.

Dopo le speculazioni sul ruolo di Léa Seydoux nel film, arrivano oggi le prime immagini di Crimes of the Future, del quale possiamo leggere anche una nuova sinossi ufficiale per meglio capire di cosa tratterà questa ultima, nuova opera firmata da Cronenberg:

"Mentre la specie umana si adatta a un ambiente sintetico, il corpo subisce nuove trasformazioni e mutazioni. Con la sua compagna Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), celebre performance artist, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi in performance d'avanguardia. Timlin (Kristen Stewart), un investigatore del National Organ Registry, segue ossessivamente i loro movimenti, ed è allora che si rivela un gruppo misterioso... La loro missione - usare la notorietà di Saul per far luce sulla prossima fase dell'evoluzione umana."

Dalle immagini, che mostrano a cosa queste mutazioni del corpo - soprattutto quello del protagonista interpretato da Mortensen - fanno riferimento, capiamo che Crimes of the Future è un po' un ritorno alle origini per Cronenberg e ad atmosfere che ricordano i suoi film più viscerali come Il demone sotto la pelle e Videodrome, contaminati da influenze che rievocano anche i suoi cult più recenti come Crash e Cosmopolis.

Per Mortensen e il regista canadese si tratta della quarta collaborazione dopo A History of Violence, La promessa dell'assassino e A Dangerous Method. Di seguito potete visualizzare anche la nuova foto ufficiale di Crimes of the Future.