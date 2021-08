Crimes of the Future, al via le riprese del nuovo film di Cronenberg e Viggo Mortensen

Recentemente abbiamo appreso che Crimes of the Future di David Cronenberg avrà un cast stellare composto da Viggo Mortensen, Kristen Stewart e Lea Seydoux, ma ora gli ultimi aggiornamenti avvisano che le riprese del film sono attualmente in corso in Grecia.

Viggo Mortensen ha dichiarato a Deadline: "Ora che abbiamo iniziamo le riprese di Crimes of the Future, e ci prepariamo a questa nuova avventura con David Cronenberg, sembra di essere entrati in una storia scritta in collaborazione con Samuel Beckett e William Burroughs. Siamo trascinati in un mondo che è come nessun altro, eppure allo stesso tempo è un mondo che sembra stranamente familiare, immediato e abbastanza credibile. Non vedo l'ora di scoprire dove andremo a finire".

Il cast comprende anche Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Lihi Kornowski, Tanaya Beatty, Nadia Litz, Yorgos Karamichos e Yorgos Pirpassopoulos. Le riprese andranno avanti ad Atene, con la sceneggiatura - la prima storia di fantascienza originale che Cronenberg realizza da eXistenZ del 1999 - che racconta di un futuro prossimo in cui l'umanità sta imparando ad adattarsi ad una nuova esistenza sintetica: questa evoluzione sposta gli umani oltre il loro stato naturale e sempre più verso una metamorfosi, alterando la loro composizione biologica. Mentre alcuni abbracciano il potenziale illimitato del transumanesimo, altri tentano di controllarlo, ma in entrambi i casi la "sindrome dell'evoluzione accelerata" si sta diffondendo rapidamente.

Il titolo è un riferimento ad uno dei primi film di David Cronenberg, intitolato appunto Crimes of the Future, ma dai primi dettagli sulla trama non sembrerebbero esserci collegamenti tra i due progetti. Il nuovo film seguirà Saul Tenser, un amato artista performativo che ha abbracciato la Sindrome dell'Evoluzione Accelerata facendo germogliare nuovi e inaspettati organi nel suo corpo: insieme alla sua compagna Caprice, Tenser ha trasformato la rimozione di questi organi in uno spettacolo per i suoi followers, spettacoli che mette in scena sul palco. Ma a causa delle macchinazioni del governo e della nascita di una strana sottocultura, Tenser è costretto a considerare la sua posizione e architettare la sua performance più scioccante di tutte.

Crimes of the Future sarà il terzo film della coppia Cronenberg/Mortensen, e il terzo film che il regista canadese realizza con una ex star di Twilight: celebri, nel decennio passato, le collaborazioni con Robert Pattinson per Cosmopolis e Maps to the Stars. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nostro Everycult su Crash e al nostro Everycult su A History of Violence.