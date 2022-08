Crimes of the Future: nuovo poster 'romantico' e trama ufficiale per l'horror dell'anno

Crimes of the Future arriva in Italia grazie a Lucky Red, e a poche settimane dall'uscita nei cinema sono state pubblicate la nuova trama ufficiale del film e il nuovo poster, disponibile in calce all'articolo.

Come potete vedere in basso, il nuovo poster di Crimes of the Future assume atteggiamenti romantici e mostra i protagonisti Viggo Mortensen e Lea Seydoux in un abbraccio 'al contrario', che sembra anticipare la loro relazione a dir poco anticoncezionale. Inoltre, la locandina anticipa anche la presenza degli altri membri del cast, come Kristen Stewart, Scott Speedman, Tanaya Beatty e Nadia Litz.

La nuova trama ufficiale di Crimes of the Future, invece, anticipa che il film sarà ambientato in un futuro imprecisato, nel quale i disastrosi effetti dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici hanno modificato il corpo degli esseri umani, che adesso sono in grado di attuare continue mutazioni: in questo contesto, l’ex chirurga Caprice (Léa Seydoux) sfrutta la capacità del suo compagno Saul Tenser (Viggo Mortensen) di sviluppare nuovi organi per realizzare delle performance artistiche di rimozione chirurgica, in cui la coppia mostra pubblicamente la metamorfosi interna dell’uomo. Questi spettacoli d’avanguardia attirano l’attenzione di Timlin (Kristen Stewart), investigatrice del Registro Nazionale degli Organi, ma anche di un sospetto gruppo sovversivo il cui scopo è portare l’umanità al prossimo stadio evolutivo...

Dopo A History of Violence, La promessa dell'assassino e A Dangerous Method, ancora una volta David Cronenberg sceglie Viggo Mortensen come protagonista, per realizzare insieme alla star de Il signore degli anelli un'opera sconvolgente, estrema e viscerale, in cui l'autore torna ad esplorare l’evoluzione dell’uomo e del pianeta in relazione alla tecnologia. Una visione fuori dagli schemi, un film di fantascienza spiazzante che racchiude in sé tutti i temi, attualissimi, della filmografia dell’autore canadese, arrivando a rappresentarne una summa definitiva.

Crimes of the Future sarà al cinema in Italia dal 24 agosto.