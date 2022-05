Crimes of the Future: il poster del nuovo film di Cronenberg vi toglierà il sonno

David Cronenberg in persona sospetta che alFestival di Cannes le persone usciranno dalla sala durante Crimes of the Future, e a giudicare dal nuovo poster ufficiale del film c'è proprio da credergli.

Come al solito, potete ammirare la locandina ufficiale (per il mercato statunitense) in calce all'articolo: l'immagine mostra i tre protagonisti - Viggo Mortensen, Lea Seydoux e Kristen Stewart - emergere quasi dai pensieri del personaggio di Mortensen, racchiuso in una sorta di bozzolo.

Il film, lo ricordiamo, è ambientato in un futuro prossimo nel quale, mentre la specie umana si adatta ad un ambiente sintetico, il corpo inizia a subire nuove trasformazioni e mutazioni. Con la sua fedele partner Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), un famoso artista performativo, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi in spettacoli d'avanguardia. Nel frattempo, Timlin (Kristen Stewart), un investigatore del National Organ Registry, segue ossessivamente i loro movimenti, quando viene avvicinata da un gruppo misterioso la cui missione è quella di usare la notorietà di Saul per far luce sulla prossima fase dell'evoluzione umana.

"Crimes of the Future è una meditazione sull'evoluzione umana" ha dichiarato Cronenberg. "Sarà anche un'evoluzione delle cose che ho fatto nel corso della mia carriera. I fan vedranno riferimenti chiave ad altre scene dei miei altri film. Negli anni la mia comprensione della tecnologia come connessa al corpo umano è aumentata. La tecnologia è sempre un'estensione del corpo umano, anche quando sembra essere molto meccanica."

Il cast del film comprende anche Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Lihi Kornowski, Tanaya Beatty, Nadia Litz, Yorgos Karamichos e Yorgos Pirpassopoulos. Non c'è ancora una data d'uscita per il mercato italiano, quindi rimanete sintonizzati. Per altri approfondimenti guardate il trailer di Crimes of the Future.