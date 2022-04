Crimes of the Future: nuove scene raccapriccianti nel trailer internazionale!

A poche ore dal primo trailer di Crimes of the Future, presentato in occasione dell'annuncio del programma ufficiale di Cannes 2022, il nuovo film di David Cronenberg torna a mostrarsi con un trailer internazionale.

Pubblicato per il mercato francese, il filmato - come al solito disponibile in calce - ha una durata più estesa del primo teaser in lingua inglese e include tantissime scene inedite, molte delle quali a dir poco raccapriccianti, di quelle che solo il regista di Crash poteva partorire.

Ricordiamo che il film è ambientato in un futuro prossimo in cui la specie umana si è adattata ad un nuovo ambiente sintetico, costringendo il corpo a subire nuove trasformazioni e mutazioni. Insieme alla sua compagna Caprice (Léa Seydoux), il protagonista Saul Tenser (Viggo Mortensen), celebre performance artist di questo 'nuovo mondo', mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi in spettacoli d'avanguardia. Nel frattempo Timlin (Kristen Stewart), un'investigatrice del National Organ Registry, segue ossessivamente i loro movimenti, e indagando si imbatte in un gruppo misterioso la cui missione è usare la notorietà di Saul per far luce sulla prossima fase dell'evoluzione umana."

Crimes of the Future sarà la quarta collaborazione tra il regista canadese e Viggo Mortensen, dopo i thriller A History of Violence e La promessa dell'assassino e il dramma A Dangerous Method. Il film non ha ancora una data d'uscita italiana - tutti i teaser finora hanno parlato di un lancio nel mese di 'giugno' - quindi rimanete sintonizzati.