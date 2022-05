Crimes of the Future, Kristen Stewart 'Non sapevamo su cosa fosse il film mentre giravamo'

Mentre Crimes of the Future di David Cronenberg arriva Cannes, la star del film Kristen Stewart rivela di non aver esattamente capito cosa stessero girando all'epoca delle riprese (e così è sembrato essere per tutti gli attori della pellicola).

Qualcosa dagli inquietanti trailer di Crimes of the Future e dalla sinossi ufficiale del nuovo film di David Cronenberg noi l'avevamo pure capita (ambiente sintetico, mutazioni del corpo, performance avant-garde, indagini, nuova fase dell'evoluzione umana e cose così), ma immaginatevi il cast mentre girava la pellicola come deve essersi sentita...

"Dissi a Cronenberg 'Non ho idea di cosa parli questo film, ma sono così curiosa e forse possiamo scoprirlo" ha rivelato ad esempio Kristen Stewart (che nel film interpreta un'investigatrice del National Organ Registry) in una recente intervista "Noi, gli attori, abbiamo trascorso ogni singolo giorno dopo le riprese a chiederci 'Che c***o stiamo facendo?'".

"Ma poi ho visto il film ieri, e tutto è diventato chiaro, cristallino!" ha però aggiunto subito dopo, per poi concludere "Era così rivelatore, e davvero sembra di fare a pezzi degli organi quando stai facendo qualcosa, e se non è questa la sensazione che ti dà non ne vale la pena".

Nelle sale americane Crimes of the Future uscirà il 10 giugno 2022.