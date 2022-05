Crimes of the Future, guardate l'inquietante trailer del nuovo film di David Cronenberg

È stato diffuso un nuovo trailer per Crimes of the Future, il nuovo film di David Cronenberg con Viggo Mortensen, Kristen stewart e Léa Seydoux, ed è raccapricciante proprio come i precedenti.

Se state attendendo con trepidazione la nuova opera di David Cronenberg Crimes of the Future, siamo qui per ricordarvi che non manca molto al suo arrivo nelle sale, dato che l'uscita del film è prevista per giugno, ma nel frattempo ad intrattenerci (e inquietarci) arriva un nuovissimo trailer.

"Per far sì che la specie umana possa adattarsi a un ambiente sintetico, il corpo subisce nuove mutazioni e trasformazioni. Con la sua partner Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), celebre performance artist, mostra in pubblico la metamorfosi dei suoi organi in uno show avant-garde. Timlin (Kristen Stewart), un'investigatrice del National Organ Registry, segue ossessivamente i loro movimenti, ed è così che scoprirà un misterioso gruppo... La loro missione? Sfruttare la notorietà di Saul per far luce sulla nuova fase dell'evoluzione umana" si legge nella sinossi ufficiale del film che sarà presentato in concorso al Festival di Cannes 2022 e che pare includerà numerosi riferimenti ai suoi lavori passati (Crimes of the Future sarà l'inizio di un Cronenberg Cinematic Universe?).

E voi, quanto attendete Crimes of the Future?