Crimes of the Future darà il via ad un Cronenberg Cinematic Universe? Nuovi dettagli!

Il trailer di Crimes of the Future ha anticipato l'attesissimo ritorno di uno dei registi cult per eccellenza, David Cronenberg, che nelle scorse pre ha presentato il film a Las Vegas durante la convention annuale del CinemaCon.

In questa sede, l'autore canadese ha svelato nuovi curiosi dettagli su Crimes of the Future, che hanno spinto i fan a fantasticare sulla creazione di una sorta di Cronenberg Cinematic Universe: a quanto pare, infatti, il nuovo film - che includerà nel cast Viggo Mortensen, Lea Seydoux e Kristen Stewart - conterrà grossi riferimenti alle opere precedenti del regista.

Dal palco del CinemaCon, Cronenberg e i suoi partner di distribuzione di NEON hanno affermato che, sebbene la sceneggiatura di Crimes of the Future sia nata circa venti anni fa, il film sarà "un'evoluzione del lavoro di David: passato, presente e futuro insieme". Senza fornire ulteriori dettagli, in maniera piuttosto sibillina i diretti interessati hanno anche aggiunto: "Ci saranno importanti riferimenti chiave ai suoi film precedenti".

Per quanto riguarda la clip inedita di Crimes of the Future mostrata al CinemaCon, la scena inizia con uomo che ha diverse paia di orecchie sulla propria fronte e si conclude con una donna che squarcia lo stomaco di un uomo con un dito e che fa scivolare la lingua vicino alla ferita aperta. Insomma, routine per Mr. Cronenberg.

Per altre letture, vi ricordiamo che David Cronenberg aveva già diretto un Crimes of the Future in passato: il film del 2022 avrà infatti lo stesso titolo del suo secondo lungometraggio uscito nel 1970.