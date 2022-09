Crimes of The Future: Cronenberg parla delle scene girate con il telefonino

Del body-horror Crimes of The Future, che ha spodestato Tom Cruise dal box-office italiano, vi abbiamo già parlato nella nostra recensione, ma è stato lo stesso Cronenberg recentemente ha svelarne un piccolo dettaglio nascosto.

8 anni dividono Maps to The Stars da Crimes of The Future, ultima fatica Cronenberghiana che attorno alla frase "la chirurgia è il nuovo sesso" ha dato forma ad narrazione dove dolore e piacere viaggiano su di una sottilissima linea invisibile. Le riprese del film sono iniziate nell'agosto del 2021 e sono state caratterizzate da un particolare alquanto insolito: un IPhone utilizzato per riprendere alcune scene.

Lo stesso regista canadese ha svelato, in una recente intervista, di aver utilizzato un cellulare per alcune riprese particolari del film. Senza scartare a priori la nuova tecnologia, accanto a strumenti più canonici ed usuali per un set cinematografico, ha quindi usato un semplice telefono: "Gli ultimi cortometraggi che ho realizzato sono stati girati con videocamere di largo consumo e persino con telefoni. E, in effetti, ci sono alcuni momenti in Crimes of The Future che sono stati girati con un iPhone", ha detto. "Non vi dirò quali, ma probabilmente riuscirete a capirlo".

Ha poi continuato l'intervista elogiando Kristen Stewart (Timlin, funzionaria per la National Organ Registry) ed il suo encomiabile lavoro: "Sono rimasto molto colpito in particolare da Kristen perché non l'avevo mai vista fare il tipo di cose che dovevano essere fatte nel film", ha affermato. "Ed è stata molto entusiasta e professionale. È stata assolutamente adorabile".

Con uno sguardo al futuro, Cronenberg ha poi svelato di star lavorando già ad un nuovo progetto: The Shrouds. Le riprese del film, più autobiografico del precedente e con Vincent Cassel e Lea Seydoux protagonisti, dovrebbero iniziare non prima di marzo 2023.