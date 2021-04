Crimes of the Future, cast stellare per David Cronenberg! Da Viggo Mortensen a Léa Seydoux

David Cronenberg è pronto a tornare a dire la sua: 7 anni dopo l'ultimo Maps to the Stars il regista di Videodrome, La Mosca e A History of Violence sta infatti preparando il gran ritorno con questo Crimes of the Future e, stando a quanto leggiamo, ha già arruolato un cast a dir poco stellare.

I primi nomi saltati fuori per il nuovo lavoro di Cronenberg sono infatti quelli di Viggo Mortensen, che già collaborò con il regista per A History of Violence nel 2005, Kristen Stewart (che arriva dopo il suo partner di Twilight, Robert Pattinson, presente in Cosmopolis e Maps to the Stars) e Léa Seydoux.

Crimes of the Future sarà un film di fantascienza, il primo per il nostro David dai tempi di eXistenZ, datato 1997, e ci porterà in un futuro non molto lontano in cui l'umanità è costretta ad adattarsi ad un nuovo ecosistema completamente sintetico, arrivando anche ad alterare la propria natura in quella che viene definita Sindrome dell'Evoluzione Accelerata.

"Ho alcuni conti in sospeso con il futuro" ha dichiarato al riguardo Cronenberg. Le riprese del film prenderanno il via quest'estate ad Atene, mentre è ovviamente ancora troppo presto per ipotizzare una data d'uscita. Ecco, intanto, cos'aveva detto Viggo Mortensen sul nuovo progetto di David Cronenberg alcuni mesi fa.