Crimes of the Future: in arrivo in Italia la Maratona David Cronenberg (e Viggo Mortensen)

Dopo la pubblicazione del nuovo poster di Crimes of the Future, Lucky Red ha annunciato una sorprendente iniziativa: una maratona speciale dedicata ai film più importanti di David Cronenberg, che arriverà solo al cinema nella prossime settimane.

L'evento sarà disponibile dal 18 al 23 agosto in tre cinema italiani, al cinema Quattro Fontane di Roma, all’Anteo Palazzo del Cinema a Milano e all’Ambrosio di Torino: tra i film che comporranno la programmazione, che saranno proiettati in versione originale sottotitolata, segnaliamo Rabid - Sete di sangue, cult del 1976 in cui una giovane si trasforma in una insaziabile vampira dopo aver subito un innesto cutaneo; la versione restaurata di Crash, che declina il tema della mutazione partendo da un romanzo di J.G. Ballard in cui i sopravvissuti a un incidente d’auto sviluppano una pulsione sadomasochistica; il body horror Brood - La covata malefica, ambientato in una clinica degli orrori; Scanners, con protagonisti degli individui dotati di poteri telepatici dall'esito letale.

Tra gli imperdibili anche Videodrome, cult indiscusso in cui un'allucinazione massmediale diviene metafora della civiltà televisiva degli anni '80; La mosca, con l’attore Jeff Goldblum alle prese con un mostruoso melodramma dalle tinte sci-fi; Il pasto nudo, sofisticatissimo delirio paranoico che omaggia l’omonimo romanzo di William S. Burroughs, Maps to the stars con Robert Pattinson e tre film con Viggo Mortensen, il cinecomix A History of Violence, un thriller dalle tinte noir che riflette sul tema dell'identità e del passato, A Dangerous Method, che ripercorre il turbolento rapporto tra lo psichiatra Carl Gustav Jung (Michael Fassbender), il suo mentore Sigmund Freud ( Mortensen) e Sabina Spielrein (Keira Knightley), oltre ovviamente al capolavoro La promessa dell'assassino, un noir teso e potente ambientato tra la malavita russa con protagonista sempre Viggo Mortensen insieme a Naomi Watts e Vincent Cassel.

Crimes of the Future arriverà il 24 agosto in tutti i cinema italiani, distribuito da Lucky Red. Il film riunisce Cronenberg e Viggo Mortensen per la quarta volta, e vede nel cast anche Lea Seydoux e Kristen Stewart.