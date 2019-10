Crescono gli incassi Imax grazie a Il Re Leone e Spider-Man: Far From Home

Gli straordinari risultati ottenuti quest'estate da Il Re Leone e Spider-Man: Far From Home hanno spinto i guadagni di Imax verso un possibile record di incassi nel 2019.

Secondo quanto riportato da Variety, infatti, la compagnia ha registrato una crescita dei ricavi del 5,2% a $86,4 milioni con degli utili degli azionisti pari a $9 milioni, un aumento dell'80% rispetto all'anno precedente. L'utile netto normalizzato ha raggiunto i 21 centesimi per azione, in aumento rispetto ai 14 centesimi dello stesso quadrimestre dell'anno scorso.

Il network di cinema Imax è cresciuto del 9% grazie alle nuove aperture negli Stati Uniti, Francia, Regno Unito, India, Giappone, Malaysia e Medio Oriente, ma parte di questo successo è dovuto anche al forte investimento di Imax nel mercato Cinese, dove sono state aperte numerose sale cinematografiche pronte a proiettare i Blockbuster del momento sullo schermo più ampio possibile.

Nei prossimi mesi sarà importante l'impatto di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, atteso capitolo finale della saga creata da George Lucas che spera di replicare gli oltre 2 miliardi di dollari ottenuti da Il Risveglio della Forza. Tra i film più attesi della line-up del 2020 segnaliamo invece No Time To Die - ultimo film di Daniel Craig come Agente 007 - e Tenet di Christopher Nolan.