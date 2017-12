Crenshaw: James Mangold alla regia dell'adattamento del libro per bambini della Applegate

Chiusa per ora la parentesi cinecomic con i due film dedicati a, di cui l'ottimo Logan ha riscosso ampio successo di critica e pubblico,è adesso pronto a tornare al cinema con l'adattamento di, romanzo per bambini firmato da

La storia del romanzo segue la commovente vicenda di Jackson, un bambino che assiste impotente alla disfatta economica della sua famiglia. Jackson entrerà così in un triste e buio periodo della sua ancora breve esistenza, tornando a passare le giornate con il sua amico immaginario, Crenshaw, un gigantesco gatto che tornerà nella vita del bambino per offrirgli un aiuto.



Crenshaw sarà un adattamento live-action che vedrà il gatto della storia probabilmente interpretato da qualche grande attore di Hollywood in performance capture o interamente costruito in CGI. A produrre troveremo la Kickstart Productions mentre alla sceneggiatura ci sarà Frederick Seton. Chissà che Mangold non possa trovare adesso una nuova dimensione in un mondo totalmente dedicato ai più piccoli, con una forte morale al seguito.