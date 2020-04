Creep: Mark Duplass anticipa l'arrivo di un terzo capitolo

Nel corso di una recente intervista promozionale, l'attore Mark Duplass ha rivelato che il regista Patrick Brice è pronto a produrre il terzo capitolo della saga horror indipendente Creep, scarsamente distribuita all'epoca dell'uscita originale ma che nel tempo ha conquistato diversi fan.

Parlando con IndieWire, l'attore ha spiegato candidamente che non ritiene il secondo film all'altezza del capitolo originale, ed è questo che finora ha impedito a lui e a Brice di sviluppare un terzo episodio. L'attore ha ammesso di volersi assumere la responsabilità di quelle che percepisce come carenze in Creep 2, e un terzo film richiederà più sforzi da parte sua per superare i suoi predecessori.

"Abbiamo dovuto quasi spremerci fino all'esaurimento per rendere Creep 2 bello com'era, e anche se apprezzo il fatto che sia piaciuto a tantissime persone, credo che non fosse buono come avrebbe potuto essere, se posso essere onesto. Se ne faremo un terzo, dovrà essere super ispirato. Ci stiamo provando e ci stiamo impegnando, ma non siamo ancora abbastanza bravi da farlo sentire un film davvero utile, quindi stiamo lottando. Per il momento è così."

Voi vorreste vedere un nuovo capitolo della serie? I primi due vi erano piaciuti? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Creep e alla recensione di Creep 2.