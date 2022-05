Creed, Sylvester Stallone ammette: 'Temevo potesse rovinare la saga di Rocky'

Questa sera torna in tv Creed, il film del 2015 diretto da Ryan Coogler con protagonista Michael B. Jordan, spin-off della saga di Rocky Balboa. A quanto pare però, inizialmente, Sylvester Stallone non sembrava essere molto felice di questo nuovo progetto dedicato al figlio illegittimo del celeberrimo Apollo Creed.

L'attore ha infatti dichiarato più volte di non essersi inizialmente entusiasmato per la proposta di Creed, credeva infatti che questo nuovo film potesse di fatto rovinare o quantomeno corrompere il buon ricordo che i fan hanno del franchise dedicato al pugile italo-americano. Per questo Sylvester Stallone non voleva che Rocky fosse parte integrante di questa pellicola ma naturalmente, dopo aver letto la sceneggiatura si è dovuto ricredere.

"Ho detto, 'No, no, no. Non sono pronto'. È stata una lotta per fare l'ultimo ed ero così felice con Rocky Balboa e soprattutto del modo in cui si era conclusa la storia di Rocky che ho pensato: 'Non abbiamo bisogno di fare altro'. Temevo potesse rovinare la saga di Rocky quindi all'inizio ho respinto le proposte del regista ma poi la sua insistenza mi ha convinto a ritornare sui miei passi".

Tra l'altro, dopo aver accettato di far parte del progetto nonostante la molta esitazione, Sylvester Stallone stava per abbandonare Creed per via della prematura scomparsa del suo primogenito, stroncato improvvisamente da un gravissimo infarto.

